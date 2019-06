Redaktør: Fifa sætter reelt Afrika under administration

Ifølge Tipsbladets chefredaktør har Fifa taget et helt usædvanligt skridt over for afrikansk fodboldforbund.

Det afrikanske mesterskab i fodbold, Africa Cup of Nations, har fået en dramatisk optakt forud for fredagens åbningskamp i Egypten.

Torsdag udsendte Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) sammen med Det Afrikanske Fodboldforbund (CAF) en meddelelse om, at Fatma Samoura fra august og seks måneder frem skal være Fifas officielle delegat på det afrikanske kontinent.

Samoura er i øjeblikket generalsekretær i Fifa. CAF-præsident Ahmad Ahmad lod forstå, at han selv havde anmodet om Samouras assistance. Men reelt er der tale om, at Fifa sætter CAF under administration, vurderer Troels Bager Thøgersen, der er chefredaktør på Tipsbladet.

- Det er set før, at enkelte små forbund bliver sat under opsyn af Fifa i en periode. Det er fuldstændig uhørt, at et helt kontinentalforbund bliver sat under administration. For fodboldpolitiske nørder er det helt ekstremt, at det sker, siger redaktøren.

I timerne op til pressemeddelelsen skrev flere nyhedsbureauer, at Fifa-præsident Gianni Infantino ville indsætte Samoura for at rydde op i det afrikanske forbund.

Bare to uger forinden var Ahmad Ahmad blevet afhørt af fransk politi i en sag om mulig korruption, i forbindelse med at han deltog i Fifas kongres i Paris.

59-årige Ahmad har været præsident for CAF siden 2017, da han overtog tronen fra Issa Hayatou, der havde siddet på posten i 28 år.

Under Ahmads præsidentskab har der allerede været flere skandaler. Værtskabet i Africa Cup of Nations blev rykket fra Cameroun til Egypten et halvt år før slutrunden.

Og i starten af juni blev den afrikanske Champions League-finale mellem Wydad Casablanca og Esperance afbrudt, da Wydad-spillerne nægtede at spille videre efter 59 minutter. Pokalen blev overrakt til Esperance, men siden blev det besluttet, at finalen skulle spilles om.

Læg dertil Ahmad Ahmads personlige sager.

- Ahmad Ahmad har været involveret i, jeg ved ikke hvor mange dårlige sager, som er meget tæt på ham eller direkte relateret til ham.

- Der er noget, der ligner korruptionsmistanker, seksuelle krænkelser af medarbejdere og samarbejdspartnere. Og så den fuldstændig skandaløse afrikanske Champions League-finale. Det var nok det sidste søm i kisten, siger Troels Bager Thøgersen.

Ahmad Ahmad blev i 2017 valgt for en fireårig periode og står dermed til at være præsident frem til 2021.