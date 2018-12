Reception og sportsdebat: Sportsjuristens nye bog

Idrætsjura: Sport er meget mere end det, der foregår mellem kridtstregerne eller mellem stregerne på halgulvet. Juraen spiller en stadig større rolle i nutidens topsport, og den kendte Svendborg-advokat og sportsjurist Jens Bertel Rasmussen lancerede tirsdag sin anden bog om sportsjura ved en reception og sportsdebat i Odense Congress Center, hvor et halvt hundrede gæster var mødt frem.

"Meget mere end sport" er titlen på bogen, som er en opfølgning på bogen "For sportens skyld" fra 2012. Begge bøger handler om de juridiske udfordringer i sportens verden, som ikke er blevet mindre de seneste år.

Som en del af receptionen for bogudgivelsen havde Jens Bertel Rasmussen arrangeret en sportsdebat med deltagelse af Thomas Christensen, formand for Divisionsforeningen og næstformand for DBU samt Frank Smith, chef for Turneringsafdelingen i DHF og sekretær for Disciplinærinstansen i håndboldforbundet.

Bogen kommer godt rundt i krydsfeltet mellem idræt og jura. Emner som økonomi, politik, matchfixing og doping behandles i bogen.

Topfodbold i dag er en kæmpe industri med astronomiske lønninger til spillerne og gigantiske beløb i omsætning hos de store klubber. Spillerne i FC Barcelona tjener i gennemsnit 54,3 millioner kr. om året. Da Diego Maradona i 1984 som verdens dyreste fodboldspiller blev solgt fra Barcelona til Napoli, var prisen 62 millioner kroner. Da Neymar i 2017 skiftede fra Barcelona, blev han købt af Paris SG for 1,65 milliarder kroner. En stigning på nærmest ufattelige 2500 procent i prisudviklingen.

- Underholdningsindustrien og fodbolden er de to store industrier, der kommer til at vokse de kommende år. Men det er det, folket vil have. Spillerne er nutidens frivillige gladiatorer, siger Thomas Christensen, der udover sine poster i DBU og Divisionsforeningen også har været direktør i OB.