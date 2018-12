Real-træner før klub-VM: Der er en særlig stemning på holdet

Real Madrid er fokuseret på at vinde VM for klubhold, forsikrer træner Santiago Solari før semifinale.

VM for klubhold er inde i sin afgørende fase, men først nu træder Real Madrid ind i turneringen.

Champions League-mestrene fra den spanske hovedstad møder onsdag aften Kashima Antlers i kampen om en finaleplads.

Real Madrid er storfavorit til at vinde turneringen, men spillerne tager intet for givet, forsikrer træner Santiago Solari.

- Spillerne er glade og fokuserede på turneringen. Der var en særlig stemning på holdet, da vi rejste herhen. De er erfarne og ved, at det er deres gevinst for at vinde Champions League, siger Solari ifølge klubbens hjemmeside.

Som vinder af den europæiske Champions League træder Real Madrid først ind i semifinalen. Real har vundet turneringen tre af de seneste fire år.

I 2016 blev trofæet sikret efter en finalesejr over netop japanske Kashima Antlers. Real Madrid har derfor et godt kendskab til onsdagens modstander.

- Det er et mere erfarent hold end for to år siden, lyder det fra Santiago Solari.

- Dengang var de med som gæster, og nu er de vindere af Asiens Champions League. Kernen af spillere er den samme, men de har også fået et par gode udlændinge.

- Det er et hurtigt og dynamisk hold, som spiller direkte og i et højt tempo. Det er en god modstander, og det bliver en meget særlig kamp, siger Solari.

Tirsdag aften blev det afgjort, at vinderen af kampen mellem Real Madrid og Kashima Antlers skal møde Al-Ain fra værtsnationen De Forenede Arabiske Emirater.

Al-Ain besejrede i sin semifinale argentinske River Plate efter straffesparkskonkurrence. Den ordinære kamp endte 2-2.

Kashima Antlers fandt vej til semifinalen ved at slå mexicanske Guadalajara i kvartfinalen.