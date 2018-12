Real bader sig videre i spansk pokalturnering

Real Madrid spillede sig onsdag videre i den spanske pokalturnering, da Melilla nemt blev besejret.

Real Madrid vandt hjemme returopgøret i 16.-delsfinalen i Copa del Rey 6-1 efter at have vundet det første opgør 4-0 i slutningen af oktober.

4-0-sejren i det første opgør var Santiago Solaris første kamp som træner for Real Madrid, efter at klubben fyrede Julen Lopetegui.

Melilla spiller til dagligt i Segunda Division B, som er tredjebedste niveau i spansk fodbold.

Gæsterne kunne da heller ikke stille meget op mod et Real Madrid-hold, hvor flere prominente navne blev sparret.

Efter en halv time driblede Marco Asensio igennem Melilla-forsvaret og bragte Real foran 1-0.

To minutter senere slog Asensio til igen og hamrede bolden i mål til 2-0.

Det blev 3-0 ved 21-årige Javier Sanchez inden pausen, og Isco sørgede med et drømmemål for 4-0, da han to minutter inde i anden halvleg tog chancen med et langskud, og bolden suste op i krogen.

Junior Vinicius sørgede for 5-0, inden Melilla fik lov at reducere på et straffespark, og Isco blev dobbelt målscorer med sin scoring til 6-1.