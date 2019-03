Real Madrid vinder i Rom og sikrer førsteplads

Real Madrid vandt 2-0 ude over Roma og sikrede sig førstepladsen i gruppe G. Roma går videre som toer.

Real Madrid har givet sig selv bedre forudsætninger for at vinde Champions League for fjerde år på stribe.

Tirsdag aften sikrede den spanske storklub førstepladsen i gruppe G efter en 2-0-sejr på udebane over Roma.

Dermed er Real Madrid bedst af de to hold indbyrdes og kan ikke hentes i gruppespillets sidste runde, selv om Roma skulle udligne de tre points forskel, der nu er på holdene.

Førstepladsen er vigtig, da den sikrer, at man i ottendedelsfinalerne møder et hold, der er blevet nummer to i sin gruppe.

Allerede inden kampen var begge hold sikre på at gå videre til forårets knockoutfase, da CSKA Moskva tidligere tirsdag havde tabt 1-2 hjemme til Viktoria Plzen.

I jagten på gruppens førsteplads blæste Roma-spillerne derudaf, og hjemmeholdet burde være kommet foran i første halvleg.

Således måtte Thibaut Courtois flere gange agere stopklods for Real Madrid. Han diskede blandt andet op med en mesterlig fodparade efter en afslutning fra nært hold af tjekken Patrik Schick.

Courtois kunne til gengæld ikke gøre noget, da Cengiz Ünder blev spillet fri kort før pausen og blot skulle sætte en inderside på indlægget. På mystisk vis tordnede tyrkeren bolden langt over mål, så Real Madrid slap med skrækken.

I den anden ende sørgede den tidligere superligamålmand Robin Olsen for at tage sig af de få Real Madrid-afslutninger i første halvleg, men allerede et minut inde i anden halvleg måtte svenskeren give fortabt.

Han var selv medskyldig i 1-0-målet. Efter et dårligt udspark af Olsen headede en forsvarsspiller Gareth Bale fri. Waliseren tog sig god tid, før han udplacerede målmanden og stik mod chancefordelingen sendte Real Madrid i front.

Tre minutter senere fik Bale endnu en gang frit løb ned mod Robin Olsen, men denne gang vandt svenskeren duellen.

Det gode Roma-spil fra første halvleg var væk, og efter lidt under en times spil blev kampen stort set lukket.

Igen var Gareth Bale indblandet. Han fandt Karim Benzema, der kløgtigt headede bolden hen til en fri Lucas Vázquez, som let kunne score til 2-0.

Sejren kunne være blevet endnu større, men Robin Olsen tog sig af de resterende forsøg.