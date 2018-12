Real Madrid-stjerne begræder smertefuldt hjemmenederlag

Gruppesejren var allerede i hus, og reserverne udgjorde startopstillingen.

Alligevel kom Real Madrids pinlige 0-3-nederlag til CSKA Moskva på Bernabeu i Champions League som noget af en overraskelse onsdag aften.

Den brasilianske stjerne Marcelo bar anførerbindet for Real Madrid i opgøret, og han var ikke imponeret over sig selv og holdkammeraterne.

- Det er et smertefuldt resultat, lyder det fra landsholdsspilleren.

- Vi vil arbejde hårdt for at blive bedre og sørge for, at sådan noget ikke sker igen, siger Marcelo.

Til kampen havde Real Madrid-træner Santiago Solari blandt andet valgt at starte med Vinicius Junior, Federico Valverde og Javier Sanchez, der alle fik Champions League-debut.

Nedturen begyndte for Real Madrid kort før pausen, da Fedor Chalov og Georgi Shchennikov bragte det russiske mandskab på 2-0.

Arnor Sigurdsson udbyggede til 3-0, og selv om Solari satte Gareth Bale, Toni Kroos og Dani Carvajal ind for at redde dagen, måtte Real Madrid gå fra banen til en pibekoncert.

- Fansene vil buhe, når de ikke er tilfredse med resultatet, siger Solari.

- Det var ikke det resultat, vi gik efter, men vi fik mulighed for at hvile nogle spillere og give nogle af de unge mere spilletid, siger han.

Nederlaget betød altså ikke noget for Real Madrids status som etter i gruppen, mens Roma gik videre på andenpladsen.

Begge hold er derfor med i bowlen, når der trækkes lod til ottendedelsfinalerne 17. december.

Skulle Real Madrid nå finalen for fjerde sæson i træk, kan holdet se frem til en duel på Wanda Metropolitano, som til daglig er lokalrivalen Atletico Madrids hjemmebane.