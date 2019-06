Real Madrid henter Eden Hazard i Chelsea

Den belgiske stjernespiller Eden Hazard skifter fra Europa League-vinderen Chelsea til Real Madrid.

Det oplyser begge klubber fredag aften.

- Vor klub bliver forstærket med en af verdens bedste spillere. Den belgiske angriber er 28 år gammel og kommer fra Chelsea, hvor han har imponeret med sit talent, sin balance, mål og assists, skriver Real Madrid på sin hjemmeside.

Eden Hazard kom til Chelsea i 2012 og nåede således syv sæsoner i London-klubben.

Her blev han i alt noteret for 352 kampe og 110 mål og var med til at vinde to engelske mesterskaber.

Hans sidste kamp for Chelsea blev Europa League-finalen mod Arsenal, hvor Hazard scorede to gange i 4-1-sejren.

Han får da også flotte ord med på vejen fra sin snart tidligere klub.

- Selv om vi er triste over at sige farvel til Eden - og vi gjorde det helt klart for ham, at vi ønskede, at han blev hos os - respekterer vi hans beslutning om at søge en ny udfordring i et nyt land og følge sin drengedrøm om at spille for Real Madrid, siger Chelseas direktør, Marina Granovskaia, på klubbens hjemmeside.

- Han har givet alle, der har set Chelsea spille, stor underholdning og har leveret mange afgørende bidrag, som vi takker ham enormt for, lyder det.

Hazard er i øjeblikket med det belgiske landshold, som i de kommende dage møder Skotland og Kasakhstan i EM-kvalifikationen.

Han har derfor endnu ikke gennemgået lægetjekket, der er obligatorisk før ethvert klubskifte.

Når det er på plads, vil han ifølge BBC blive præsenteret på Estadio Santiago Bernabeu 13. juni på en femårig aftale.

Real Madrid sluttede den netop overståede sæson på tredjepladsen i den spanske liga. Holdet var hele 21 point point efter rivalerne fra Barcelona.