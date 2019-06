Real Madrid forstærker angreb med Frankfurts topscorer

Med 17 mål i Bundesligaen blev Luka Jovic delt nummer tre på topscorerlisten i den netop overståede sæson.

Og præstationerne på fodboldbanen i det tyske har været nok til at vække interessen for Eintracht Frankfurt-angriberen - også i storklubben Real Madrid.

Tirsdag bekræftede begge fodboldklubber, at serbiske Jovic skifter fra Frankfurt til Real Madrid. Ifølge den spanske klub er der tale om en seksårig aftale.

21-årige Jovic scorede på tværs af alle turneringer 27 mål i 48 kampe i sæsonen for Frankfurt, hvortil han skiftede fra portugisiske Benfica i sommeren 2017.

I Bundesligaen scorede kun Bayern München-angriberen Robert Lewandowski med 22 mål samt Borussia Dortmund-angriberen Paco Alcácer med 18 mål flere gange end Jovic.

Frankfurt blev nummer syv i ligaen i den forgangne sæson. I Europa League nåede Frankfurt frem til semifinalen.

Ingen af klubberne har offentliggjort transfersummen, men spanske Marca skriver, at Jovic har kostet Real Madrid mere end en halv milliard kroner.

- Sportsligt er det et kæmpe tab for os. Hans eksplosivitet og målfarlighed har været meget omtalt i hele Europa, og vi har i de seneste to år ikke kun profiteret af hans mål.

- Men vi var også klar over, at der ville være en økonomisk smertegrænse for os. For Eintracht Frankfurt er det en god og vigtig transfer, siger Frankfurt-sportsdirektør Fredi Bobic til den tyske klubs hjemmeside.