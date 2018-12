Reaktioner: Rart at få sat et godt punktum

De danske spillere var super glade efter sejren over Montenegro. Det betød bare rigtig meget for moralen. Lige får du kommentarerne fra Stine Jørgensen, Sandra Toft, Lotte Grigel og Anne Mette Hansen.

- Vi havde meget mere vildskab. Den slags smitter inde på banen, og Montenegro skulle virkelig slå sig for at komme til deres mål, mente Sandra Toft, der selv blev ramt hårdt på halsen undervejs i kampen og lige mistede luften.

- Havde vi da bare spillet sådan her mod Serbien. Det er vel den kamp, der gør hele forskellen. Frankrig og Rusland er jo nok favoritterne.

- Jeg ville selvfølgelig ønske, at det var sket noget før i turneringen. Mod Montenegro kommer alle ind og yder en flot præstation.

- Vi vidste, at vi skulle matche dem rent fysisk. Det gjorde vi, og mentalt skulle vi være et helt andet sted. Det var vi også, og det er jeg mega stolt over. Vi spiller rigtig fint angrebsspil, men vi vidste, at kampen skulle vindes i forsvaret. Og det blev den, og så stod Sandra (Toft, red.) jo bare rigtig godt, sagde anfører Stine Jørgensen.

De danske håndboldkvinder har ikke været nemme at vride ret mange ord, når de har tabt stort, men det er naturligvis noget helt andet, når de har fået oprejsning, spillet godt og har vundet en tæt kamp mellemrunden ved en EM-slutrunde mod skrækmodstanderen Montenegro.

Ting har det med at ændre sig.

Totalt pumpede

Lotte Grigel bidrog også til sejren, da hun styrede angrebsspillet med stor autoritet.

- Vi er ret euforiske lige nu, for vi har godt nok været langt nede. Vi skulle virkelig grave dybt. Vi havde noget at bevise overfor os selv. Vi havde aftalt, at vi bare skulle være totalt pumpede efter kampen. Vi skulle give alt.

- Jeg synes, vi viser, at det kan jo godt lade sig gøre, og vi er faktisk rigtig dygtige til at spille håndbold. Det skal bare være sådan her hver gang. Det var godt at få sat punktum på den måde.

Anne Mette Hansen havde også en forklaring på forvandlingen.

- Det er måske noget med, at man bare siger "fuck" alting. Det betyder alt. Vi fik bevist overfor os selv, at vi godt kan være med på det her niveau.

12 sekunder før pausen slap Anne Mette Hansen nødigt i en situation, hvor hun nedlagde en modstander. Montenegro-bænken appellerede for rødt kort, hvilket kunne have fået store konsekvenser for danskerne.

- Jeg føler, at hun rammer ind i min skulder. Det har jeg også set på video. Man kan altid diskutere, om der er rødt kort. Dommerne dømmer det ikke, og det var bare en god fight. De får jo også givet os nogle albuer undervejs.