Rasmus Nissen skifter Ajax ud med østrigsk mester

Efter halvandet år i Ajax med sporadisk spilletid tager Rasmus Nissen nu til Red Bull Salzburg.

De østrigske mestre meddeler fredag, at den danske back har fået en kontrakt, der løber frem til sommeren 2024.

- Jeg er virkelig glad, og jeg glæder mig til nye udfordringer, siger Rasmus Nissen på Red Bull Salzburgs hjemmeside.

- Siden jeg hørte om muligheden for at komme til Salzburg, har jeg været virkelig spændt. Jeg ville bare gerne i gang og spille noget fodbold.

Nissen startede sin professionelle karriere i FC Midtjylland, hvorfra han i januar 2018 blev solgt til Ajax.

Den 22-årige fik dog aldrig etableret sig i hollændernes start-11'er. På halvanden sæson blev det til 27 kampe og et enkelt mål - det kom i pokalfinalen i den forgangne sæson, hvor Nissen scorede til slutresultat 4-0.

I landsholdsregi er det blevet til en lang række optrædener på diverse ungdomslandshold.

Blandt andet 26 på U21-landsholdet. Her var han så sent som i juni anfører for Danmark under U21-EM.

Red Bull Salzburg har vundet det østrigske mesterskab i de seneste syv sæsoner.