Rasmus Finks drømmehug slukkede sydfynske drømme

Med et langskudsmål langt inde i den forlængede spilletid blev indskiftede Rasmus Fink matchvinder for Middelfart Boldklubs 2. divisionshold, der i pokalkampen var kraftigt udfordret af et velspillende SfB-Oure-hold, der har kvalitet til mere end Danmarksserien.

- Jeg var ikke udset til at sparke i straffesparkskonkurrencen, så jeg måtte hellere afgøre det selv, hvis jeg skulle have en fod med i spillet, skrydede Rasmus Fink efter kampen.

De fleste af de 703 tilskuere var begyndt at indstille sig på straffesparkskonkurrence, da en indskiftet Middelfart-spiller pludselig dukkede op 10 minutter før udløbet af den forlængede spilletid. Fra kanten af feltet tordnede Rasmus Fink en bold op i målhjørnet på en ripost efter et hjørnespark.

SfB-Oure FA's Fridtjof Rosenbaum var en evig trussel i Svendborgs offensiv. Her lægger han an til en afslutning mod Middelfarts debuterende målmand, Mathias Würtz. Foto: Kim Rune

Stor skuffelse

Det var en forståeligt flok skuffede hvidklædte spillere, der med tunge skridt efter flere minutters stille vandring forlod grønsværen, hvor tusmørket så småt var begyndt at indfinde sig.

- Det er helt vildt ærgerligt, at vi taber den kamp. Vi vidste, at vi skulle være opmærksomme på deres dødbolde. Men det er også opløftende, at vi kan spille lige op med et hold, der er en af favoritterne til at rykke op i 1. division. Jeg vil mene, at vi havde fortjent at vinde. Jeg er stolt af holdet, sagde SfB-Oures Philip Herslov, der fortjent blev kåret til kampens bedste spiller og fik en præmie på 500 kroner af turneringssponsor Sydbank.

Philip Herslov var et af omdrejningspunkterne på midtbanen, hvor han med sit boldsikre spil var med til at igangsætte talrige SfB-Oure-angreb. Han havde også den ordinære kamps bedste mulighed med et skud, der strøg lige forbi opstanderen midt i anden halvleg.

Selv efter Middelfarts sene scoring havde SfB-Oure overskud til at skabe endnu flere chancer, og dybe suk kunne høres langt ud i Svendborgsund, da Theis Jensen på kampens allersidste aktion i det 120. minut sendte et hovedstød få centimeter over overliggeren efter et frispark, hvor SfB-Oures målmand Peter Harring Larsen også var gået med frem i Middelfarts felt.

Retfærdigvis skal det nævnes, at Middelfart mod slutningen af den ordinære spilletid også havde haft et par nærgående forsøg fra Søren Andreasen. Men set over hele kampen var SfB-Oure det bedst spillende hold.

- De spillede flot med bolden, roste Middelfarts matchvinder Rasmus Fink den sydfynske modstander.

Der bør være en plads i 2. division for det sydfynske fodboldhold i sommeren 2021.