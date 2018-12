Rashford-energi redder point til United mod danskerklub

Der var fuld spilletid for Southampton til både Pierre-Emile Højbjerg og Jannik Vestergaard, førstnævnte endda som anfører, i hjemmekampen mod Manchester United.

Begge ragede et gult kort til sig i kampen, der sluttede 2-2, efter at Southampton var foran 2-0 midtvejs i første halvleg.

Det var især unge Marcus Rashford, som viste vejen for gæsterne, mens Højbjerg og Vestergaard leverede godkendte indsatser.

Hjemmeholdet lagde fantastisk fra land, og allerede efter 13 minutters spil udstillede Southampton problemerne i Uniteds defensiv.

Alt for let blev bolden flyttet rundt omkring og i gæsternes felt, inden den endte hos Stuart Armstrong, som kunne hamre bolden fladt ind i det lange hjørne.

Det begyndte for alvor at dufte af fiasko for José Mourinhos tropper, da Cédric Soares smukt krøllede et frispark over muren og ind i hjørnet efter 20 minutters spil.

United virkede helt modløse til tider, og det lignede et hold, som havde brug for noget ungdommeligt gåpåmod og opportunisme.

Begge dele besidder Marcus Rashford, og han var om nogen manden, der fik sparket liv i det skrantende Manchester-mandskab.

Efter 33 minutter tog han et godt løb i dybden, fandt Romelu Lukaku helt fri på tværs, og så var der reduceret.

Med Rashford ville mere. Fem minutter senere viste han igen tro på egne evner, da han sled sig til baglinjen inde i Southamptons felt.

Han fik vinklet en flad tværpasning ind foran mål, hvor Ander Herrera med en smart afslutning bag om støttebenet udlignede til 2-2.

Et brag af en første halvleg blev afløst af en taktisk præget anden halvleg uden den store underholdning.

Frygten for nederlag overskyggede tydeligvis lysten til at satse for at få sejren, og det prægede spillet.

Chancerne var få, fejlene mange og stemningen på St. Mary's Stadium faldt i takt med kampens kvalitet.

Southampton var trods alt holdet, som viste mest, men det blev ikke til flere mål.

Dermed kom Southampton op på ni point, men er stadig placeret under stregen, mens United kom på 22 point, hvilket rækker til en aktuel sjetteplads.