Rasende klublegende stopper i Roma: De gad mig ikke

Francesco Totti føler ikke, at den øvrige ledelse i Roma har lyttet til ham i rollen som teknisk direktør.

Francesco Totti har igennem tre årtier været nærmest synonym med den italienske fodboldklub AS Roma.

Da Totti for to år siden indstillede sin aktive karriere i hovedstadsklubben, fik han en stor hyldest og en plads i klubbens ledelse. Men nu forlader klublegenden Roma i vrede.

Francesco Totti mener ikke, at den øvrige ledelse har lyttet til ham i to år som teknisk direktør.

- Jeg fik aldrig mulighed for at sige min mening. De involverede mig aldrig, siger Totti mandag på en pressekonference.

- Det er, hvad der kan ske det første år, men ikke i to år. De kendte til mit ønske om at gøre en masse for holdet, men ønskede det ikke. De holdt mig ude af det hele.

- Det er en dag, jeg aldrig havde håbet på skulle komme, fastslår han.

Den i dag 42-årige Francesco Totti spillede 25 sæsoner som aktiv for Roma. Han var en del af holdet, da Roma senest vandt det italienske mesterskab i 2001.

Efter karrieren blev han ansat som teknisk direktør i klubben.

De senere år har Roma stået i skyggen af Juventus og Napoli i italiensk fodbold.

I sidste sæson endte Roma på en sjetteplads - 24 point efter Juventus, der vandt Serie A for ottende sæson i træk.