Rapport sår mistanke om bloddoping ved atletik-VM

Bloddoping var udbredt i årene efter, at det biologiske pas blev indført i 2011, hævder rapport fra Schweiz.

Et større antal deltagere kan have benyttet sig af bloddoping ved VM i atletik i 2011 og 2013.

En rapport fra universitetet i Lausanne konkluderer, at 18 procent af atleterne i de udholdenhedskrævende konkurrencer viser tegn på bloddoping. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Forfatterne bag rapporten har undersøgt en række "robuste parametre i blodet" hos deltagerne ved VM i Daegu i 2011 og VM i Moskva to år senere.

Blodet hos 22 procent af de kvindelige atleter ser mistænkeligt ud, mens det gælder for 15 procent af mændene, skriver forfatterne.

Rapporten har ikke medtaget samtlige atletikdiscipliner, men blot de udholdenhedskrævende - det vil sige løbediscipliner fra 800 meter og opefter samt kapgang.

Det Internationale Atletikforbund (IAAF) indførte det biologiske pas tilbage i 2011 for at bekæmpe doping.

Over længere tidsperioder er meningen, at snyderi kan aflæses som udsving i passet. Men forfatterne bag rapporten fra universitetet i Lausanne mener ikke, at det biologiske pas var effektivt i de første leveår.

I rapporten står der, at passet ikke formåede at sænke bloddoping signifikant fra 2011 til 2013.

Forfatterne skriver dog samtidig, at det biologiske pas er den mest konsistente metode til at afsløre doping.

I år afholdes VM i atletik fra 26. september til 6. oktober i Doha i Qatar.