Den amerikanske, nykårede verdensmester i kvindefodbold Megan Rapinoe sendte natten til onsdag en opfordring direkte til USA's præsident, Donald Trump, i et tv-interview med CNN, om at han skulle gøre det bedre.

Ligestilling i fodboldens verden har været et konstant tema i de seneste mange årtier, hvor der i perioder er blevet blæst ekstra ild i debatten.

For eksempel i 2004, da den tidligere præsident for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) Sepp Blatter foreslog, at kvindelige fodboldspillere skulle spille i mere feminint tøj og strammere shorts for at få flere seere.

Nu er det for alvor højaktuelt igen, efter at kvindernes VM søndag sluttede med USA på øverste podietrin, og holdets stjerne Megan Rapinoe som politisk ordfører.

For samtidig med at hun har spillet fodbold på et yderst højt niveau og blev kåret til turneringens bedste spiller, har Rapinoe i den grad også kæmpet en anden kamp.

En kamp for ligeløn, flere præmiepenge og mere eksklusive sendetider for kvindefodbold.

Det slog hun atter fast, da hun under turneringen afviste at besøge USA's præsident Donald Trump, hvis han inviterede holdet på besøg i Det Hvide Hus.

Rapinoe mener ikke, at præsidenten kæmper for de samme ting som hende.

Og det har passet angriberen helt perfekt, at slutrunden har handlet om andet end 4-4-2 og VAR.

- Jeg føler, at vi er i gang med at forandre verden, mens vi lever i den, og det er fantastisk, sagde hun ifølge nyhedsbureauet AP, efter at holdet søndag vandt VM-finalen med 2-0 over Holland.

Og noget tyder på, at hun er blevet hørt, når hun blandt andet har brokket sig over, at den samlede præmiesum ved herrernes VM i 2022 er på 440 millioner dollar, mens den for kvinder i år var 30 millioner dollar.

Frankrigs præsident sagde efter USA's sejr, at han vil arbejde for mere ligestilling i præmiepenge.

- Vi skal arbejde progressivt hen imod det. Vi skal gradvist få dem til at nærme sig hinanden, sagde Emmanuel Macron ifølge AP.

Ved medaljeoverrækkelsen valgte Rapinoe ikke at konfrontere den nuværende Fifa-præsident, Gianni Infantino, på banen.

- Der var et skævt smil. Han ved det godt. Han sagde, at vi skal have en snak. Jeg svarede, at det ville glæde mig, sagde Rapinoe.