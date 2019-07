Randers tilkæmper sig point mod Hobro trods undertal

Trods undertal i de sidste 20 minutter lykkedes det alligevel Randers FC at hente 2-2 på udebane mod Hobro søndag i et medrivende lokalopgør i Superligaen.

Saba Lobjanidze blev den store Randers-helt med to scoringer, mens offensivprofilerne Emmanuel Sabbi og Pål Kirkevold kom på tavlen for Hobro.

Simon Piesinger blev udvist for Randers.

Der var på forhånd lagt op til et dramatisk lokalopgør, da Hobro og Randers satte hinanden i stævne i ligaens tredje spillerunde.

Og allerede efter ni minutter blev den vævre kantspiller Saba Lobjanidze bremset ulovligt i feltet, og georgieren tog selv ansvaret for straffesparket. Det eksekverede han sikkert og bragte kronjyderne i front.

Hobro gik herefter frem på banen for at fremtvinge en udligning. Her skabte hjemmeholdet flere gode muligheder, hvor især offensiven sprudlede.

Derfor var det også fortjent, da første halvlegs helt store oplevelse Emmanuel Sabbi krøllede bolden ind i Randers-målet efter 24 minutter.

Selv om Sabbi havde flere muligheder efter, så gik de to hold til pause med stillingen 1-1.

Anden halvleg startede mere intenst og med mange dueller. Det betød, at de helt store chancer udeblev, og det blev mere en kamp på midtbanen end omkring felterne.

Selv om kampen befandt sig i et dødvande chancemæssigt, så kom der drama for alle pengene efter 70 minutter.

Randers-stopperen Simon Piesinger lavede en nødbremse på Pål Kirkevold og så var Randers ti mand på banen i de sidste 20 minutter.

Pludselig gik det stærkt i Hobro.

Blot fem minutter efter udvisningen sendte Pål Kirkevold hjemmeholdet i front, men på angrebet efter udlignede Saba Lobjanidze til 2-2.

Det blev også kampens slutresultat, og derfor er begge mandskaber stadig uden sejr i den nye superligasæson.