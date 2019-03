Randers-spiller raser efter nederlag til Sønderjyske

Randers FC leverede søndag en skuffende indsats, da holdet tabte med hele 0-3 på udebane mod Sønderjyske i Superligaen.

Allerede efter 28 minutters spil var sønderjyderne foran med tre mål, og Randers formåede ikke at svare tilbage på den dårlige start.

Efter opgøret var Randers-forsvarsspiller Kevin Conboy mildest talt sur over udeholdets præstation mod Sønderjyske.

- Kampen var en decideret katastrofe for at sige det mildt. Vi skal direkte hjem og se os selv i spejlet, for det her er fuldstændig uacceptabelt for os.

- Det var en børnehaveagtig præstation fra vores side, og det er på ingen måde Randers værdigt, siger Kevin Conboy.

Helt konkret mener forsvarsspilleren, at holdet manglede nogle helt basale dyder i opgøret.

- Vi manglede løbevillighed, nærkampsstyrke og generel viljestyrke, hvilket er nogle parametre, som bare skal være på plads for en fodboldspiller.

- Det er svært at give en forklaring på, hvorfor vi ikke leverede på de parametre, og jeg forstår det ærlig talt ikke selv, siger Randers-spilleren.

Hos Sønderjyske var der naturligvis stor glæde over, at holdet endelig hentede en ligasejr efter otte runder uden at vinde.

Kantspiller Christian Jakobsen spillede hele kampen for hjemmeholdet, og han følte, at sejren var helt på sin plads.

- Vi har virkelig hungret efter at få en sejr, og jeg synes, at sejren var fuldt fortjent.

- Jeg kan næsten ikke huske, at Randers havde en chance, mens vi havde masser af chancer og sagtens kunne have scoret flere mål, siger Jakobsen.

Randers får mulighed for revanche, når holdet i næste runde møder AC Horsens på hjemmebane, mens Sønderjyske tager imod Esbjerg.