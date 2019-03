Randers overvinder chokstart og overhaler AaB med sejr

Randers FC vandt søndag 2-1 over AaB i Aalborg, og holdet overtager dermed førstepladsen i nedrykningspuljen.

Randers FC vandt søndag 2-1 over AaB i Aalborg i Superligaens 27. spillerunde, og dermed overhaler Randers AaB i nedrykningsgruppe 2.

Resultatet betyder, at Randers ligger på førstepladsen i gruppen med 37 point, og at AaB falder ned på andenpladsen med 36 point.

Begge hold ligger i sikker afstand til gruppens to andre hold, Hobro og Vendsyssel, der har henholdsvis 22 og 23 point.

Det afgørende mål var et selvmål af AaB's midterforsvarer Kasper Pedersen, der efter 54 minutter snittede bolden i eget mål efter et hjørnespark.

Kort før havde Randers-angriber Saba Lobjanidze udlignet, da han trak ind i feltet og sparkede bolden over i det modsatte hjørne.

Randers kom ellers tidligt bagud, da AaB's kantspiller Frederik Børsting driblede ind i feltet og scorede efter bare tre minutter.

AaB startede da også bedst, og nordjyderne dominerede det meste af første halvleg.

Særligt Frederik Børsting og angriberen Wessam Abou Ali var involveret i flere angreb, men nordjyderne formåede ikke at udbygge føringen.

Efter pausen kom Randers bedre med, og på kort tid vendte randrusianerne kampen.

Først da Saba Lobjanidze udlignede i det 47. minut, og så da Kasper Pedersen syv minutter senere ramte bolden uheldigt og lavede selvmål.

AaB forsøgte at presse på for at få en scoring, og i dommerens tillægstid fik Randers også en mand smidt ud, da Kevin Conboy fik sin anden advarsel.

Men selv om nordjyderne ramte træværket to gange i tillægstiden, formåede de ikke at udligne.