Randers skal sælge spillere for at skabe økonomi til at hente forstærkninger i transfervinduet.

Randers tog søndag sin tredje udesejr på stribe i Superligaen. Her scorede Randers-kanten Saba Lobjanidze kampens enlige mål, da holdet slog Vendsyssel 1-0.

Derfor spiller Randers sig endnu tættere på top-6, som der nu for alvor er kontakt til.

Klubben har ifølge sportsdirektør Søren Pedersen umiddelbart ikke midler til at hente nye spiller i bestræbelserne på nå mesterskabsslutspillet og dermed undgå nedrykningsduellerne, når Superligaen deler sig i marts.

Derfor må kronjyderne tage sig til takke med det nuværende spillermateriale, men det bekymrer dog ikke i Randers.

- Med det sportslige budget vi har, så har vi truppen på plads. Men jeg synes egentlig truppen er god nok.

- Det betyder, at vi er tvunget til at sælge, hvis vi skal hente nye spillere ind, siger Pedersen.

Spillersalg kan dog blive relevant for Randers. Sportsdirektøren understreger, at der er stor interesse for søndagens enlige målscorer, Saba Lobjanidze, og udelukker ikke et salg allerede i vinterens transfervindue, der åbner i januar.

- Der er virkelig mange, der følger ham. Så det gør ikke noget, at han scorer mål.

- Det er en mulighed, at vi sælger ham allerede nu. Hvis vi skal have penge for ham, så skal vi sælge ham i det her vindue, siger Søren Pedersen.

Randers har dog allerede sikret sig forstærkning i form af backen Bjørn Kopplin, der skifter fra Brøndby i vinterens transfervindue.

Det er ifølge træner Thomas Thomasberg rigelig forstærkning til Randers-mandskabet, hvorfor han ikke forventer yderligere aktivitet.

- Vi glæder os meget til, at Kopplin kommer. Så jeg regner egentlig ikke med, at vi skal forstærke os yderligere, siger Thomasberg.

Randers har skrevet kontrakt med Bjørn Kopplin indtil 2021. Han tiltræder i klubben til januar.