Randers slog lørdag Hobro 1-0 i et uskønt lokalopgør, hvor den østrigske angriber Marvin Egho scorede kampens enlige mål efter 73 minutter.

Randrusianerne har dermed hentet syv point i de seneste tre kampe, efter kronjyderne ellers ikke havde vundet i fem kampe forinden.

Perioden med et flot pointsnit får anfører Nicolai Poulsen til at se lyst på kronjydernes fremtid, der nu ikke kun skal handle om bundstriden i Superligaen.

- Perioden har klart været godkendt. Kan vi holde pointsnittet, så skal vi ikke være bekymret for ikke at redde os i Superligaen. Fortsætter det, så kan vi også sigte efter mere.

- Det handler om at få point ind på kontoen, og det har været et tema, at vi skulle sætte nogle stimer af point sammen. Det er nemlig noget, der rykker i tabellen, siger anføreren.

Efter kronjydernes seneste nederlag i Superligaens runde 14 udtalte cheftræner Thomas Thomasberg, at Randers skulle have et mere kompakt og defensivt udtryk i bestræbelserne på at få point og lægge afstand til bunden.

Det er lykkedes, da holdet i de seneste tre kampe kun har lukket et enkelt mål ind, hvilket har resulteret i syv point.

Dog tøver cheftræneren med at tage kreditten for den forbedrede defensiv og de gode resultater. Den giver han i stedet til spillerne.

- Det handler altid om, hvad spillerne præsterer. Men vi ved, at alle hold i Superligaen har svært ved at score mange mål, så det er vigtigt, at vi lukker af bagved. Så det er dejligt at få udbytte af vores anstrengelser.

- Sejren over Hobro er jo vanvittig vigtig. Det handler om at få sejre på tavlen, så kan vi skabe afstand til bunden og se, hvor det bringer os hen, siger Thomasberg.

Sejren sender Randers op på en femteplads i en tæt Superliga, hvor kronjyderne trods sejren stadig kun har syv point ned til Hobro på Superligaens sidsteplads.