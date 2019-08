Den georgiske landsholdsspiller Saba Lobjanidzes dage i Randers ser ud til at være talte.

I hvert fald regner Randers-sportschef Søren Pedersen med, at kantspilleren bliver solgt, inden transfervinduet lukker om en uges tid.

- Jeg forventer ikke, at Saba spiller i Randers, når transfervinduet lukker, siger Søren Pedersen og fortsætter:

- Han har gjort det rigtig godt og har et år tilbage af sin kontrakt, så der er mange klubber, der kigger på ham, siger han.

Superligakonkurrenterne fra Brøndby har tidligere på sommeren budt på Saba Lobjanidze, og Søren Pedersen fortæller, at der fortsat er interesse for georgieren inden for landets grænser.

- Jeg vil ikke kommentere på specifikke klubber, men jeg kan sige, at der stadig er interesse fra både Danmark og udlandet, siger sportschefen.

Randers tabte søndag 0-2 til Lyngby, og de sjællandske oprykkere er ikke færdige på transfermarkedet trods en række nytilgange denne sommer.

- Vi har et par skud tilbage i bøssen, som vi har arbejdet på i lang tid, og det fortsætter vi med. Vi skal have nogen ind, der kan hjælpe holdet med det samme, siger sportschef Birger Jørgensen.

Lyngby-træner Christian Nielsen håber på en forstærkning til den centrale midtbane.

- Rent numerisk mangler vi en central midtbanespiller, for lige nu har vi kun tre, så det står øverst på min ønskeliste, siger Lyngby-træneren.