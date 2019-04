Randers forbereder sig allerede på næste sæson

Randers FC vil også være at finde i Superligaen efter sommerpausen.

Det står klart, efter at kronjyderne lørdag spillede uafgjort 1-1 på hjemmebane mod Vendsyssel FF. Dermed har randrusianerne allerede indfriet sæsonens målsætning om overlevelse med fire kampe igen i puljespillet.

Ifølge Randers-anfører Johnny Thomsen skal holdet allerede nu begynde at tænke på næste sæson.

- Første prioritet for sæsonen var overlevelse, så det kan vi sætte flueben ud for allerede nu.

- Det betyder, at vi kan bruge de næste fire kampe som en forberedelse til næste sæson. Vi skal forbedre vores spil og prøve nogle enkelte småting af, siger Johnny Thomsen.

Efter de sidste fire kampe i nedrykningsspillet skal Randers deltage i Superligaens Europa League-playoff.

Såfremt holdet skal gøre sig nogle forhåbninger om en plads i europæisk fodbold, skal der dog ske væsentlige forbedringer fra kampen mod Vendsyssel.

- Vi spillede decideret elendigt mod Vendsyssel, og det skal vi have styr på over de næste kampe. Hvis vi skal have en chance i Europa League-playoffen, så skal vi være mere stabile, siger Johnny Thomsen.

Han bakkes op af cheftræner Thomas Thomasberg, der dog understreger, at der ikke ligefrem er en revolution på vej, i måden Randers spiller fodbold på.

- Vi har et tæt program, så der kommer nok lidt rotation på holdet, og vi prøver nok nogle småting af, men vi skal ikke til at finde en helt ny måde at spille fodbold på. Vi skal perfektionere og stabilisere vores spil frem mod playoffen.

I første omgang skal Randers forsøge at hæve niveauet, når kronjyderne drager en tur til Hobro i næste runde.