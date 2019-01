Det er ikke lykkedes Randers FC at forlænge kontrakten med anfører Nicolai Poulsen, skriver klubben.

Superligaklubben Randers FC skal finde sig en ny anfører.

Det er ikke lykkedes at forlænge kontrakten med anfører Nicolai Poulsen, der forlader Randers FC efter sæsonen, skriver klubben på sin hjemmeside.

Parterne har været i forhandlinger i længere tid, men de er ikke nået til enighed om en ny kontrakt, og Nicolai Poulsen er tæt på at tage imod et økonomisk bedre tilbud fra en anden dansk klub, står der på hjemmesiden.

- Vi har strakt os så langt, vi kunne og gav Nicolai et godt tilbud om at forlænge kontrakten.

- Han er anfører, har Randers FC-dna'et i blodet og har været en af de bærende spillere i genopbygningen af klubben det seneste år, men har andetsteds fra fået et tilbud, vi hverken kan eller vil matche, siger Randers FC's sportslige og kommercielle direktør, Søren Pedersen.

Han er ærgerlig over, at det ikke lykkedes at forlænge kontrakten.

- Vi havde håbet, at vores anfører ville vælge os til på grund af den måde, vi gør tingene på og den indflydelse og betydning, han har haft for holdet og klubben og omvendt, men det bliver altså ikke tilfældet, siger Søren Pedersen.

25-årige Nicolai Poulsen er født og opvokset i Randers. Han fik debut for Randers FC i 2012 og fik en fuldtidskontrakt med førsteholdet i 2013. Han har spillet 162 kampe og scoret 4 mål for klubben.