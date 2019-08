Randers' Lobjanidze: Jeg kan godt lide Brøndby

Georgiske Saba Lobjanidze har længe været rygtet væk fra Randers FC efter en succesfuld sæson i fjor.

På rygteplan har han været kædet sammen med et skifte til ligakonkurrenterne fra Brøndby, som han roser.

- Jeg har også hørt rygterne om Brøndby. Det eneste, jeg kan sige, er, at jeg godt kan lide Brøndby. Det er en stor klub, siger Saba Lobjanidze.

Han ved dog ikke selv, om der har været reel interesse fra Brøndby.

- Ærligt så ved jeg ikke noget. Min agent tager sig af det, siger han, efter at Randers fredag tabte 0-1 ude til OB i 3F Superligaen.

Lobjanidze drømmer om at komme til en større liga, men om det bliver i dette transfervindue eller først senere, ved han heller ikke.

- Det kunne være fedt at komme til et andet land med en bedre liga, men lige nu er jeg i Randers. Jeg ved ikke, om jeg skifter eller ej, siger han.

Trods de mange rygter er Randers-træner Thomas Thomasberg sikker på, at georgieren stadig spiller i Randers til næste kamp.

- Jeg regner med, at han møder ind igen i morgen, og at han stadig er her til næste kamp mod FCK, siger træneren.

Thomas Thomasberg vil dog ikke afvise, at kantspilleren er væk, når transfervinduet smækker i d. 31. august.

- Tiden må vise, om han bliver solgt eller ej. Kommer der et bud, som vi ikke kan modstå, så bliver han solgt. Det er jeg indforstået med, siger Thomasberg.