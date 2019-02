Randers HK er langt fra slutspil efter nyt nederlag

Med et nederlag på 23-31 til Nykøbing Falster i HTH Ligaen ser Randers HK's slutspilschancer dystre ud.

Der resterer blot to kampe af grundspillet i ligaen, og her skal Randers vinde begge sine kampe for at bevare chancen for at komme i slutspillet.

Samtidig må hverken TTH Holstebro eller Silkeborg-Voel vinde nogen af deres to sidste kampe.

Trods sejren på otte mål var kampen i Randers tæt efter første halvleg.

Her førte udeholdet Nykøbing Falster blot med 15-13.

I begyndelsen af anden halvleg trak Nykøbing Falster fra og udbyggede hurtigt føringen til seks mål.

Den føring holdt Nykøbing Falster til slut takket være Lærke Nolsøe Pedersen, der blev Nykøbing Falsters topscorer med syv mål.

Samme antal mål scorede Randers' Cecilie Mørch Hansen i klubbens andet nederlag i træk.

Med sejren hopper Nykøbing Falster op på fjerdepladsen i ligaen - blot et point efter København på tredjepladsen og med et point ned til Herning-Ikast på femtepladsen.

Nykøbing Falster møder netop København og Herning-Ikast i de to sidste kampe i grundspillet.

Randers møder Aarhus United og Esbjerg i sine to sidste kampe.