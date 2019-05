Ramos bliver i Real Madrid trods Kina-rygter

Real Madrid-anfører Sergio Ramos afviser rygter om, at han er på vej til et skifte til kinesisk fodbold.

Sergio Ramos bliver i Real Madrid.

Det slog klubbens anfører selv fast torsdag på et pressemøde, som han havde indkaldt til for at fortælle om planerne for fremtiden.

Der har nemlig svirret rygter om et skifte til Kina, der ikke mindst tog til, da Real Madrid-præsident Florentino Pérez i et radiointerview for få dage siden afslørede, at Ramos havde spurgt om lov til at forlade klubben transferfrit.

- Det er sandt, at der var et tilbud fra Kina, men jeg vil ikke forlade Madrid hverken for en transfersum eller gratis.

- Jeg elsker denne klub, og jeg vil blive her, til jeg stopper karrieren, sagde Ramos på pressemødet.

33-årige Ramos har kontraktudløb i 2021 og slår fast, at han ikke på noget tidspunkt har haft planer om at skifte til Kina.

- Jeg sagde til præsidenten, at jeg aldrig vil skifte til et hold, der kan konkurrere med Real Madrid.

- Hvis jeg en dag skifter, er det fordi, at jeg ikke længere tror, at min krop kan præstere på topniveau.

- Jeg er anfører for Real Madrid, og jeg føler mig meget elsket af klubbens tilhængere og mine holdkammerater. Jeg er ikke ude på at forny min kontrakt. Jeg er glad, for det jeg har, siger Ramos.

Den spanske forsvarsgeneral er den spiller i Real Madrids nuværende trup, der har været længst tid i klubben. Ramos kom til Madrid fra Sevilla som 19-årig i 2005.

Den længe elsket anfører har fået hård kritik for sine præstationer i en af Real Madrids værste sæsoner i nyere tid.

Klubben endte på tredjepladsen i den spanske liga, 19 point bag Barcelona, og tabte 12 kampe i sæsonen for første gang i 20 år.

Derudover slog Barcelona klubben ud af den spanske pokalturnering, og Madrid røg ud til Ajax i ottendedelsfinalen i Champions League efter at have vundet den prestigefyldte turnering tre år i træk.

Sergio Ramos er nummer fem på listen over flest kampe for Real Madrid i historien med sine 606 optrædener for hovedstadsklubben.