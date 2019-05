Ramasjang mellem B1909 og B1913

Fodbold: Mens traditionsrige B1909 formentlig med 99,09 procents sikkerhed rykker ned i Fynsserien, har den anden renommerede årstalsklub B1913 stadig en fair chance for at klare frisag i Danmarksserien, hvor der er tre runder tilbage.

Viborg-reserverne på sidstepladsen er syv point efter B1909, og inden niernes lørdagskamp hjemme mod netop B1913 handler det for de røde om i første omgang at holde afstanden til Viborg, fordi der hypotetisk altid kan ske sære sager længere oppe i systemet - med konkurser eller diverse skandaler. Men i denne sæson ser næstsidstepladsen, hvor nierne befinder sig, dog ud til at udløse en nedrykning, fordi for få østhold formentlig rykker ud af 2. division - idet der efter sommerferien skal være 20 hold fra hver side af Storebælt i de to gange to DS-kredse.

Derimod kan nummer tredjesidst, som lige nu netop er B1913, stadig få en ekstra chance, hvis eksempelvis én af de fire nedrykkere fra 2. division bliver et østhold - som muligvis Skovshoved. Så kan tredjesidst få en enkelt playoff mod nummer tredjesidst fra den jyske DS-kreds, hvor vinderen så forbliver i danmarksserien. B1909 er ni point efter B1913, men teoretisk kan nierne i de sidste tre runder naturligvis overhale den blå rival.

Det mest sikre for B1913 er dog naturligvis at ryge op på mindst fjerdesidstepladsen, som lige nu indehaves af Otterup, der er ét point over B1913, så der bliver formentlig gang i sagerne på niernes anlæg.

Otterup spiller lørdag den vitale kamp klokken 13.30 i Hedensted, der er lige over Otterup, mens opgøret mellem B1909 og B1913 på Gillestedvej spilles klokken 15.00.

I toppen får Næsby lørdag klokken 14.00 besøg af Silkeborg KFUM, og med tre sejre i de sidste tre runder er Næsby oppe. Forfølgeren Svendborg-Oure får lørdag klokken 15.00 besøg af Kolding Boldklub, og Næsbys forfølger går naturligvis efter tre sejre i de sidste runder. Kun nummer ét rykker op.