Ramadan skubber afrikansk fodboldmesterskab en uge

African Cup of Nations starter 21. juni i stedet for 15. juni på grund af den muslimske fastemåned.

Fodboldturneringen African Cup of Nations er blevet skubbet seks dage frem på grund af ramadanen.

Turneringen skulle efter planen skydes i gang 15. juni i Egypten, men arrangørerne har flyttet åbningskampen til 21. juni på grund af den muslimske fastemåned.

Flere nordafrikanske lande har ønsket at rykke starten, så landenes muslimske spillere har ekstra tid til at komme sig.

Under ramadanen afholder muslimer sig fra at spise og drikke i timerne mellem solopgang og solnedgang, hvilket kan gøre det svært for spillerne at træne og spille kampe.

Flere af Afrikas største fodboldstjerner som Mohamed Salah fra Egypten og Sadio Mane fra Senegal er muslimer.

I år slutter ramadanen 4. juni. Ændringen betyder derfor, at spillerne har to og en halv uge til at komme op i normale omdrejninger til African Cup of Nations.

Turneringen skulle oprindeligt spilles i Cameroun, men Det Afrikanske Fodboldforbund (CAF) fratog sidste år Cameroun værtskabet og gav det i januar til Egypten.

African Cup of Nations har deltagelse af 24 nationer.