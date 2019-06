Rafael Nadal kritiserer Wimbledons seedningssystem

Rafael Nadal undrer sig over, at verdensranglisten ikke bestemmer seedningerne i Wimbledon.

Rafael Nadal vandt tidligere på måneden grand slam-turneringen French Open og ligger nummer to på verdensranglisten.

Men når Wimbledon begynder på mandag, er den spanske tennisstjerne blot seedet som treer, og det betyder, at han potentielt skal slå både Novak Djokovic og Roger Federer for at vinde trofæet.

Det ærgrer den 33-årige grusspecialist.

- Wimbledon er den eneste turnering i kalenderen, der gør det sådan, siger han til den spanske tv-kanal Movistar.

- Selvfølgelig ville det være bedre at være nummer to end nummer tre, men hvis de synes, jeg skal være treer, må jeg acceptere det og kæmpe for at vinde de kampe, jeg skal.

- Med det sagt virker det underligt, at Wimbledon er den eneste turnering, der gør det sådan. Hvis alle gjorde det, ville det virke mere rigtigt, siger Rafael Nadal.

Mens Novak Djokovic er seedet som nummer et, er veteranen Roger Federer seedet som toer.

Wimbledon bruger nemlig sin egen formel til at bestemme rækkefølgen, så der ud over pointene på ranglisten tages højde for resultaterne i græsturneringer.

- Det handler ikke kun om min specifikke situation. Der har været mange tilfælde, hvor spillere har spillet godt hele året på alle underlag, men Wimbledon respekterer ikke den rangering, de har spillet sig til. Derfor får de mere besværlige lodtrækninger, siger Rafael Nadal.

Djokovic kan godt forstå sin spanske rival, selv om han har respekt for grand slam-turneringens regler.

- Roger er den største nogensinde og har vundet flest Wimbledon-titler af alle spillere i historien, og hvis nogen fortjener det, er det ham.

- Men samtidig er det Nadal, han tager pladsen fra som andenseedet, så det er en smule overraskende for at være helt ærlig, siger serberen til nyhedsbureauet Reuters.

Nadal har vundet Wimbledon to gange. Første gang var i 2008, mens han senest vandt græsturneringen for ni år siden.