Rafael Nadal cruiser sig i fjerde runde i US Open

Den spanske tennisstjerne Rafael Nadal gav på ingen måde ved dørene, da han sikkert spillede sig i fjerde runde i US Open.

Nadal mødte sydkoreanske Chung Hyeon, der var kvalifikationsspiller og nummer 170 på verdensranglisten, og forskellen var til at få øje på.

Rafael Nadal vandt kampen 6-3, 6-4 og 6-2, og han mødte også op med friskhed i kroppen, må man formode, da han også ganske sikkert spillede sig i tredje runde uden at anstrenge sig for meget.

Det skete, da Nadal i anden runde slog australske John Millman 6-3, 6-2, 6-2, og han havde tre dages hvile, inden opgøret mod sydkoreaneren.

Rafael Nadal har vundet US Open tre gange i karrieren, hvilket skete i 2010, 2013 og 2017.

Nadal møder i fjerde runde enten Marin Cilic eller John Isner.

Spanieren ser da også frem til potentielt hårdere modstand i fjerde runde.

- Jeg er glad for at være i fjerde runde igen. Det var en god kamp. Jeg forsøger at spille lidt mere aggressivt.

- Det er rigtigt, at jeg havde nogle hårde kampe i fjor, man ved aldrig, om det ene er bedre end det andet.

- I fjerde runde får jeg en hård modstander, og det skal jeg være klar til, og jeg tænker ikke længere frem end til den kamp, siger Rafael Nadal ifølge AFP.