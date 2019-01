Den spanske tennisstjerne viste højt niveau i sejren over Alex de Minaur i tredje runde af Australian Open.

Andenseedede Rafael Nadal viste ingen nåde over for australieren Alex de Minaur i tredje runde af Australian Open.

Hjemmebanehåbet blev banket 1-6, 2-6, 4-6 og måtte forlade turneringen, mens Nadal nu skal møde veteranen Tomás Berdych fra Tjekkiet i ottendedelsfinalen.

Nadal strøg afsted fra start i fredagens opgør. De Minaur kom på 1-1, men herfra stod der Nadal på det hele.

Spanieren brød australieren to gange og var overlegen i de fleste af sine egne servepartier.

Mønsteret fortsatte i andet sæt, hvor Alex de Minaur igen blev brudt to gange af den spanske verdensstjerne. Det lykkedes blot australieren at vinde to partier, før sættet var gået til Nadal.

Nadal indledte tredje sæt med endnu et servegennembrud, og hjemmebanefavoritten formåede aldrig at svare igen.

Det var dog først på sjette matchbold, at det lykkedes spanieren at avancere til ottendedelsfinalen.

Nadal og Berdych har mødt hinanden 23 gange. 19 af kampene er endt med spansk sejr. Senest i Madrid i 2015, hvor Nadal vandt i to sæt.

Hos kvinderne spillede en anden tjekke, ottendeseedede Petra Kvitová, sig videre til ottendedelsfinalen med en sejr 6-1, 6-4 over schweizeren Belinda Bencic.

Kvitová skal i næste runde møde amerikaneren Amanda Anisimova.

Anisimovas landsmand Sloane Stephens blev klar til ottendedelsfinalen med en sejr i to tætte sæt mod kroatiske Petra Martić.

Femteseedede Stephens står i ottendedelsfinalen over for Anastasia Pavlyuchenkova fra Rusland.