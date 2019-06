Rafael Benitez forlader ærgerlige Newcastle

Om seks dage står Premier League-klubben Newcastle til sin egen overraskelse uden en manager.

Mandag meddeler klubben, at det ikke er lykkedes at komme overens med spanieren Rafael Benitez om en ny kontrakt. Hans nuværende aftale med Newcastle udløber ved ugens udgang.

- Det er med stor ærgrelse, at vi må annoncere, at Rafael Benitez forlader Newcastle United ved hans kontraktudløb 30. juni 2019.

- Vi har arbejdet hårdt for at forlænge hans kontrakt i en lang periode, men det har ikke været - og det vil ikke være - muligt at nå til enighed med "Rafa" og hans repræsentanter, lyder det på Newcastles hjemmeside.

Bruddet kommer halvanden måned efter afslutningen på Premier League-sæsonen, som Newcastle sluttede med en 13.-plads.

Benitez nåede at være manager for den sovende storklub i det nordøstlige England i lidt over tre år, og han førte blandt andet klubben tilbage i Premier League i 2017.

Han har i sin periode som manager været blandt klubbens største profiler.

Det skyldes blandt andet, at 59-årige Benitez har en fortid som træner for topklubber som Real Madrid, Napoli, Inter, Chelsea, Liverpool og Valencia.

Han førte blandt andet Liverpool frem til triumfen i Champions League i 2005, hvor klubben vendte 0-3 til en sejr i finalen mod AC Milan.