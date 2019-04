Tottenhams Danny Rose har fået nok af racistiske tilråb i fodbold og mener, at straffene er alt for lave.

Den engelske landsholdsspiller Danny Rose glæder sig til, at fodboldkarrieren er ovre, så han slipper for at blive udsat for åbenlys racisme.

Det siger den 28-årige Tottenham-spiller ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Jeg har fået nok. Jeg er omkring fem-seks år tilbage af min fodboldkarriere, og jeg ser frem til at kunne vende den ryggen, når jeg ser, hvordan tingene foregår i spillet i øjeblikket, siger Rose.

Forsvarsspilleren mener, at straffene for racistiske tilråb er så lave, at det ikke afskrækker fans fra at fortsætte.

- Der er så meget politik i fodbold, og jeg kan ærlig talt ikke vente, til jeg er på den anden side af det.

- Selvfølgelig er det sørgeligt, men når lande kun får bøder i størrelsesordenen af det, jeg bruger på en aften ude i London, hvad forventer man så?

- Et land kan kun få en lille bøde for racisme. Det er en farce i øjeblikket, siger Rose.

Han og flere af holdkammeraterne blev mødt af racistiske tilråb, da England spillede EM-kvalifikation mod Montenegro i Podgorica.

England vandt kampen med 5-1, og Raheem Sterling fejrede sit mål ved at holde hænderne bag sine ører ud mod dem, der havde kommet med de racistiske tilråb.

På Twitter skrev Sterling:

- Det er den bedste måde at få "haters" til at tie stille (og ja, jeg mener racister).