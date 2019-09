RB Leipzig overkommer chokstart og deler med Bayern

RB Leipzig kom bagud efter to og et halvt minut, men endte med at spille uafgjort med Bayern München.

Det så ud til at blive en lang aften for RB Leipzig, da Bundesligaens tophold lørdag tog imod de forsvarende mestre fra Bayern München.

Yussuf Poulsen og co. kom bagud efter bare to og et halvt minut og blev udspillet i det meste af første halvleg, men fik hanket op i sig selv og sikret et point, da det blev 1-1 på Red Bull Arena.

Det er første gang i denne sæson, at RB Leipzig ikke tager tre point med sig fra en kamp i den bedste tyske række efter sejre i de første tre opgør. Holdet ligger ligesom før kampen på førstepladsen i Bundesligaen med ti point efter fire kampe.

Bayern München har otte point efter fire kampe og indtager tabellens tredjeplads.

Det var den polske stjerneangriber Robert Lewandowski, der kort efter kickoff bragte gæsterne foran, da han efter en friløber køligt sparkede bolden forbi Leipzig-målmand Peter Gulacsi.

Bayern-scoringen var ikke en tilfældighed. Udeholdet var klart bedst i første halvleg og spillede sig til flere store chancer uden dog at score yderligere.

Det kom derfor en smule ud af det blå, da RB Leipzig i første halvlegs overtid fik udlignet. Yussuf Poulsen blev nedlagt i feltet, og svenske Emil Forsberg sparkede det efterfølgende straffespark sikkert ind bag Manuel Neuer.

1-1-scoringen gav tilsyneladende hjemmeholdet selvtillid, for Leipzig kom ud til anden halvleg med fornyet energi.

Nu var kampen mere jævnbyrdig, og begge hold fik i flere omgange spillet sig til store chancer.

I kampens døende minutter var både RB Leipzig og Bayern München tæt på at bringe sig foran, men bolden kom ikke i mål i anden halvleg, og så blev det 1-1.