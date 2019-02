RB Leipzig booker pokalkvartfinale for første gang

RB Leipzig og Bayern München avancerede i den tyske pokalturnering, men det holdt hårdt for Bayern i Berlin.

RB Leipzig spillede sig onsdag i kvartfinalen i den tyske pokalturnering for første gang i klubbens historie.

Det skete, da RB Leipzig med danske Yussuf Poulsen i startopstillingen hjemme besejrede Wolfsburg 1-0 i ottendedelsfinalen.

Sejren blev sikret efter en tidlig scoring af unge Matheus Cunha.

Den 19-årige brasilianer sørgede således for 1-0 efter kun ni minutter, og da der ikke blev scoret mere, så avancerede Leipzig i turneringen.

Efter nederlaget senest i Bundesligaen til Bayer Leverkusen jagtede Bayern München oprejsning i opgøret i ottendedelsfinalen ude mod Hertha Berlin.

Her måtte Bayern-træner Niko Kovac dog vente til efter den forlængede spilletid, før han kunne ånde lettet op.

Bayern vandt opgøret 3-2 efter en scoring i det 98. minut, og dermed er også Bayern videre til kvartfinalen på et hængende hår.

Der var blot spillet tre minutter, da unge Maximilian Mittelstadt bragte Hertha foran 1-0, men Serge Gnabry udlignede allerede fire minutter senere.

Tyskeren afsluttede første gang i løb og hamrede bolden i mål.

Så blev Kovac og co. holdt på pinebænken frem til det 49. minut, da Gnabry slog til igen.

Efter flotte kombinationer af Bayern blev Gnabry spillet fri i feltet, hvor han sparkede bolden i mål til 2-1.

Så skulle man tro, der var styr på sagerne, men efter 67 minutter gik klappen ned for Mats Hummels.

Den rutinerede forsvarsspiller ville heade bolden tilbage til Bayern-keeper Sven Ulreich.

Hovedstødet blev for slapt, og Davie Selke kom imellem og takkede for ved at udligne til 2-2, som blev resultatet af den ordinære spilletid.

Otte minutter inde i tillægstiden vippede Robert Lewandowski så en høj bold ind i feltet og nærmest på målstregen fik Kingsley Coman headede bolden i mål og sikret sejren.

Schalke 04 spillede sig videre i turneringen med en 4-1-sejr over Fortuna Düsseldorf, mens Augsburg slog Kiel 1-0.