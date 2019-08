Mens sprinterne traditionelt kommer til fadet på de første etaper i Tour de France, har arrangørerne af Vuelta a España det med at blande etapeposen lidt mere.

I år er ingen undtagelse, og efter lørdagens holdtidskørsel som indledning endte søndagens 2. etape med en sejr til Nairo Quintana og et hidsigt klassementslag efter næsten 200 godt kuperede kilometer.

Sejrherrerne fra lørdag, Astana, leverede en skidt indsats, og det betød, at holdkaptajn Miguel Ángel López mistede både førertrøjen og tid til flere klassementrivaler.

Quintana vandt foran Nicolas Roche, som er ny mand i førertrøjen, og Primoz Roglic. Sidstnævnte fik dermed oprejsning og hentet en del tid tilbage efter styrtet på holdtidskørslen.

De tunge sprintere blev smidt på en kategori-2-stigning 28 kilometer fra mål.

Tre kilometer med en gennemsnitlig stigning på ni procent var alt for meget for de hurtige folk, som led både i højden og varmen.

Til gengæld blev det affyringsrampe til et stort udskilningsløb blandt favoritterne, hvor flere blev sat og led voldsomt.

Jakob Fuglsang kunne heller ikke sidde med de forreste, hvor de helt tunge klassementfolk som Primoz Roglic, Fabio Aru, Alejandro Valverde, Rigoberto Urán og Nairo Quintana spillede offensivt ud på de sidste 20 kilometer.

Det blev kostbart for Astana, for hverken Fuglsang eller de øvrige folk på holdet kom med de forreste over, og det isolerede Miguel Ángel López i førertrøjen.

Hans sårbarhed udnyttede flere af de ovennævnte folk til at stikke af, og López var tvunget til selv at trække forfølgergruppen og bruge mange kræfter på at mindske tidstabet på etapen.

Roglic, Aru, Urán og Quintana slap væk sammen med Nicolas Roche og Mikel Nieve, og det var mellem dem, etapevinderen skulle findes - og den nye indehaver af førertrøjen.

Med tre kilometer igen udnyttede Quintana lidt tvivl i frontgruppen til at slippe væk, og han trådte etapesejren hjem med fem sekunder ned til sine følgesvende, hvor Roche kørte sig til samlet føring.

37 sekunder efter Quintana kom gruppen med López og andre store navne i mål.