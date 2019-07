Quick-Step skimter Tour-sensationen: Alt er muligt

Endnu en Tour de France-etape er overstået, og på ny kan Julian Alaphilippe køre cyklen i garagen med tilfredshed.

På den første af tre barske alpeetaper fik manden i gult blot barberet fem sekunder af sit forspring og lod kun Egan Bernal slippe ud af syne.

Hos hans hold, Quick-Step, begynder efterhånden at tro på en sensationel Tour-sejr til franskmanden.

- Han er der stadig, han har stadig forspringet. Selv hvis han kommer til Paris med kun et sekunds forspring, er det stadig nok. Vi har halvandet minut at forsvare.

- Fredag kan vi tabe ti minutter eller to sekunder. Vi tager det skridt for skridt, siger sportsdirektør Tom Steels.

Som ventet fik Alaphilippe visse problemer på den udmarvende tur op ad Col du Galibier, men han fik rettet op på sit tidstab med ekvilibristisk kørsel på den lange vej ned af bjerget.

- Han hang på, og det er stærkt. Vi vidste, han er sårbar på stigningerne, men vi vidste også, at vi havde nedkørslen til sidst, hvor han er en af de hurtigste, siger Tom Steels.

Han er dog ikke bleg for, at tingene kan se anderledes ud efter fredagens etape.

For det første slutter den på toppen, for det andet ser Ineos-holdet med Bernal og Geraint Thomas ud til at være på vej tilbage til fordums styrke.

- Bernal havde benene til at stikke af igen, og Thomas var også god. Styrkeforholdet flyttede sig lidt over imod Ineos.

- De andre lugter blod og vil prøve at dræbe ham på stigningerne. Men Julian er Julian og en af de bedste fightere, der er, siger Steels.

- Vi er i sidste uge. Alle er døde, og der er ingen friske ryttere længere. Man skal tro på, at alt er muligt. Så længe, han hopper ud af sengen, er han stadig i gult og kan kæmpe for trøjen, siger Quick-Step-sportsdirektøren.

Torsdagens etape blev vundet af Nairo Quintana, der kørte alene i mål efter lang solokørsel.