Quaade qvalte sine modstandere på sidste runde

Rasmus Quaade tog sæsonens første sejr, da han efter en lang dag i udbrud kørte alene over stregen i Fyen Rundt.

Den ene var Julius Johansen, som var en af de stærkeste ryttere i frontgruppen, der sammen med en svensk rytter mistede kontakten til de forreste. De to forfølgere forsøgte i et par kilometer at fange udbryderne, men de fik aldrig fat og faldt i stedet tilbage til feltet.

Med 100 kilometer igen røg to ryttere dog fra, da udbruddet pludseligt accelererede.

Således stak hele 16 ryttere afsted fra feltet, som hurtigt måtte strække våben for den stærke udbrydergruppe.

Men efter små 45 kilometer lykkedes det endeligt at få prikket hul på bylden.

De våde landeveje på Nordfyn kostede mange punkteringer på de første kilometer, hvor det heller ikke lykkedes nogle udbrud at slippe afsted fra feltet.

Selvom Nicklas Amdi ikke nåede at hente Rasmus Quaade, var der stadig plads til smil hos den 26-årige cykelrytter. Foto: Nils Svalebøg

De to ryttere var Emil Toudal fra BHS-Almeborg Bornholm og Rasmus Quaade fra Riwal Readynez Cycling Team, og de fik hurtigt slået et lille hul på omkring 15 sekunder.

Efter et par demonterede forsøg lykkedes det med knap 40 kilometer igen to ryttere at stikke af fra de resterende 11 ryttere i udbruddet, som var skrumpet lidt på grund af punkteringer.

På den 1200 meter lange stigning blev der kørt om bjergspurten, som Mattias Skjelmose tog sig af, og i de følgende kilometer ind mod Odense begyndte udbryderne endelig at angribe hinanden.

Som løbet skred frem, blev det tydeligt, at feltet ikke var i stand til hente udbryderne.

Quaade trådte igennem

Da Emil Toudal og Rasmus Quaade krydsede målstregen for anden gang, var forspringet skrumpet med blot to sekunder til 25 sekunder, men på anden omgang begyndte dramaet for alvor.

De to forreste ryttere begyndte at se tydeligt mærkede ud, imens forfølgerne begyndte at hale godt ind på dem.

Sølle otte sekunder skilte derfor de to forreste fra forfølgerne, da klokken ringede, og den sidste omgang skulle køres.

Mens kommentatorerne i højttalerne og publikum langs opløbet på Møllemarksvej dømte de to lykkeriddere færdige, havde Rasmus Quaade dog ikke opgivet sejren.

Fra en position, hvor han nærmest har kunnet mærke ånden i nakken fra forfølgerne, trådte Rasmus Quaade igennem, og i bedste Cancellara-stil lagde han sig ind over styret og lod benene arbejde som plejlstængerne på et damplokomotivs hjul.

Det satte Emil Toudal af og øgede forspringet til forfølgerne, og 29-årige Rasmus Quaade kunne ledsaget af regnvejr derfor køre alene over målstregen som vinder af Fyen Rundt 2019.

Sejren var Rasmus Quaades første i 2019, som har været et år plaget af skader.

Rasmus Quaade døjede således med en hjernerystelse i store dele af foråret, og dagens vinder kørte sågar med en brækket fod.

- Det har været et hårdt år med brækket fod og hjernerystelse. Men da jeg sad derude i dag, så var det hyggeligt nok i regnvejret. Foden gør jo ondt, men lægen sagde, at jeg godt måtte støtte på den. Så jeg gå ud fra, lægen ved, hvad hun snakker om. Så det var bare at køre, siger om sin sejr Rasmus Quaade.

Løbets nummer to blev Nicklas Amdi fra BHS-Almeborg Bornhom foran nummer tre Mattias Skjelmose fra Team IBT-Ridley Carl Ras Sydkysten.

Rasmus Quaade og resten af Riwal-holdets næste opgave er på onsdag, hvor Danmark Rundt bliver skudt i gang i Silkeborg.