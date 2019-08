Pytlick tilfreds med sæsonens første sejr

Håndbold: Odense Håndbold kom godt fra land, da holdet torsdag aften besejrede AGF Håndbold i ottendedelsfinalen i pokalturneringen.

Odense Håndbold var da også forhåndsfavoritter mod jyderne, der til hverdag spiller i 2. division.

Af den grund havde Odense-træneren Jan Pytlick også valgt at lade spillere som Nycke Groot og Freja Cohrt blive hjemme på Fyn med småskavanker.

Allerede tidligt i kampen var det tydeligt, at der var et par niveauers forskel på de to mandskaber.

Odense Håndbold havde således efter de første 15 minutters spil allerede en sikker føring på 4-10, som ved pausefløjtet var udbygget til 10-19.

Undervejs i anden halvleg løb de fynske damer fra AGF, som måtte bøje sig for overmagten med et nederlag på 19-40 til Odense Håndbold.

Det resultat var Jan Pytlick tilfreds med.

- Vi spiller godt offensivt og får lavet mange mål. Vores aggressive forsvar betød dog, at vi efterlod for meget plads i defensiven til AGF, siger Jan Pytlick.

Med torsdagens sejr er Odense Håndbold at finde i bowlen, når der trækkes lod til pokalturneringens kvartfinaler senere på måneden.