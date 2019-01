Pytlick spår tæt kamp om avancement efter Odense-sejr

Odense-træner Jan Pytlick mener, at spillere præsterede stærkt med kniven for struben i Champions League.

Odense Håndbold kan igen tillade sig at drømme om en plads i Champions League-kvartfinalen i denne sæson.

Med en sejr på 28-24 over franske Brest holder den fynske klub sig inde i kampen om en af de fire øverste pladser i mellemrundegruppen, der udløser avancement.

- Betydningen er kæmpestor. Havde vi tabt, havde vi reelt været ude af spillet om en kvartfinale. Nu er vi inde igen, men der er lang vej, når man kun har et point med over, siger træner Jan Pytlick.

Odense er nu noteret for tre point for fem kampe på femtepladsen, mens København på fjerdepladsen har tre point for fire kampe inden mødet med Buducnost på udebane søndag. Brest ligger sidst med to point.

Pytlick mener, at netop de tre klubber skal slås om fjerdepladsen.

- Som jeg ser det, bliver det en kamp mellem Odense, København og Brest om den sidste plads.

- Vi er meget lige med København, så det er fifty-fifty. Nu har vi Brest på udebane, og der skal vi slå dem, hvis vi vil noget i Champions League, siger han.

Odense kom godt fra start og var hurtigt foran 4-1, og hjemmeholdet var foran resten af kampen. Oftest med tre-fire mål.

- Jeg synes, at vi var bedre end Brest. Vi spillede en rigtig god første halvleg, hvor vi virkelig fik lagt tryk på dem. Vi dækkede godt op og fik løbet gode kontraer, og vi pressede deres forsvar med godt angrebsspil, siger Pytlick.

Backen Mette Tranborg, der scorede tre mål, var også særdeles tilfreds med holdets niveau på dagen.

- Generelt synes jeg, at vi spillede med stor ro i begge ender, selv om de hentede nogle mål på os i perioder. Vi spillede os til gode chancer og holdt os til det, der fungerede, siger Tranborg.

Hun mener, at det fik stor betydning, at målmand Althea Reinhardt fik en fremragende start på kampen.

- Det betød meget. Hun snuppede et straffekast lige i starten, og det gav et boost til hele holdet, og vi fik hele hallen med, lyder det fra landsholdsspilleren.

Odense møder i sin næste kamp i turneringen København på udebane 4. februar.