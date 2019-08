Pytlick så helst åbningsbrag skubbet

Odense-træneren håber, at der kommer mange tilskuere lørdag, men hans erfaring fortæller dog, at det er svært at lokke danskerne i håndboldhallerne tidligt på sæsonen.

Håndbold: Der venter noget af en delikatesse for de danske håndboldfans, når Odense Håndbold lørdag tager imod Team Esbjerg i sæsonpremieren i kvindernes liga i Odense.

Men selvom mange fans måske glæder sig over at få én af de helt store styrkeprøver fra start, så så cheftræner Jan Pytlick helst, at kampen mellem Odense og Esbjerg var blevet lagt senere i kampprogrammet.

- Det bliver en super kamp. Men jeg er lidt træt af, at vi starter mod Esbjerg. Jeg håber selvfølgelig, at der kommer mange mennesker i morgen, men desværre er det her tidligt på sæsonen lidt sværere at få trukket folk i hallerne, siger Jan Pytlick.

Den fynske håndboldlegende føler dog, at holdet er på plads, og han glæder sig til lørdagens topbrag, som han ser som en kærkommen mulighed for at se, hvor langt holdet er nået i opstarten.

- Vi glæder os bare til at spille den kamp, fordi denne kamp kan bruges til at måle på, hvor vi står henne. For vi har gjort det godt i vores træningskampe, men nu står vi pludselig i en topkamp, hvor der er point på spil, og Esbjerg er en modstander, som vi kæmper meget med, siger Jan Pytlick.

I Esbjerg-lejren glæder man sig tydeligvis over, at udekampen mod Odense Håndbold ligger så tidligt på sæsonen.

- Jeg har svært ved at vurdere Odenses styrke lige nu. To af de nye spillere, Nycke Groot og Nathalie Hagman, har vel endnu ikke fået sat det præg, de kommer til senere i sæsonen, og Odense har i det hele taget større muligheder for at blive bedre, end vi har. I forhold til forbedringspotentialet skal vi helst slå dem nu, siger Jesper Jensen til Team Esbjergs hjemmeside.