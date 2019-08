Pytlick forlanger sejr mod AGF

Håndbold: Odense Håndbold skyder den nye sæson i gang torsdag aften, når Jan Pytlick og kompagni drager til Aarhus, hvor AGF venter i pokalturneringen.

Til hverdag gør AGF sig i 2. division. Derfor er det også et begrænset kendskab cheftræner Jan Pytlick har til modstanderne fra Aarhus.

- Jeg kender ikke meget til AGF, men jeg ved, at holdet har skiftet en del ud i truppen. Jeg har al respekt for AGF, men det er også klart, at det er et hold, som vi skal kunne slå, mener Odense-træneren om torsdagens modstander.

Selv håber Jan Pytlick, at de ting, som Odense Håndbold har haft fokus på i opstarten, kommer til udtryk i pokalkampen.

- Defensivt har vi arbejdet med et aggressivt 6-0 forsvar. I forhold til det offensive har vi haft fokus på vores kontraspil, hvor alle spillere har været involverede. Lige fra vores målmand der igangsætter kontraen, til spillerne der skal afslutte den, siger Jan Pytlick.

Der er kickoff mellem AGF Håndbold og Odense Håndbold i Ceres Park Hallen i Aarhus klokken 19.30 torsdag.