Pytlick: Alle, der kommer til Ajax, får det svært

- Alle, der kommer til Ajax, får det svært. Det er ikke nødvendigvis selve hallen, der gør det. Men spillerne er trygge, når de optræder på hjemmebanen, og det betyder en del for deres spil, når de står i et stærkt 6-0 forsvar, siger Jan Pytlick.

- Ajax slog Silkeborg i sin seneste kamp, så det fortæller altså historien om, at det ikke er noget dårligt hold, som vi skal over og møde, siger Jan Pytlick.

- Vi har i den seneste uge igen haft fokus på vort forsvarsspil, og nogle af de ting skal vi lykkes med lørdag mod Ajax. For eksempel i relationerne mellem vores forsvarsspillere, når den ene går frem i et pres, og den anden skal dække ind, siger Jan Pytlick.

- De har to rigtige gode spillere i søstrene Maja og Stine Eiberg Jørgensen. Derudover har de Cecilie Specht, som også er en spændende spiller. Hvis vi skal vinde kampen mod dem, så kræver det, at vi står godt i det defensive, siger Jan Pytlick.

Stine Jørgensen på skånekost

I Odenses seneste kamp faldt Stine Jørgensen uheldigt ned på sin venstre fod.

Odense-profilen er dog med i bussen til København, men Jan Pytlick forventer ikke, at Stine Jørgensen skal ind og gøre en større forskel i kampen.

- Stine er med, og så må vi se, hvor meget hun kan spille. Hun kan nok godt bidrage med noget i kampen, hvilket også er derfor, at vi har hende med, men hun kommer ikke til at spille hele kampen. Oveni spiller Mie Højlund, der fortsat er skadet, heller ikke, fortæller Jan Pytlick.

I slutningen af september skal landsholdet igen samles, og landstræner Klavs Bruun Jørgensen har udset sig syv Odense-spillere, som skal spille i rødt og hvidt. Derudover er flere udenlandske profiler også udtaget til deres landshold, hvilket efterlader Jan Pytlick med en noget decimeret trup.

Alligevel hilser han landsholdssamlingen velkommen.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke kommer til at træne den uge, som de er væk i, da vi kun vil være en tre-fire spillere tilbage. Men der er også positive ting at tage med fra de samlinger, og det er blandt andet, at spillerne kommer hjem med ny energi og selvtillid, siger Jan Pytlick.

Odense Håndbold mod Ajax København fløjtes op klokken 16.15 i Bavnehøj-Hallen, lørdag.