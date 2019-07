Punktering knuste Corts chance: Troede næsten ikke på det

Nedturen fortsætter for Astana i Tour de France.

Dagen efter Jakob Fuglsangs exit fra løbet var uheldet ude for holdets anden danske Tour-rytter, Magnus Cort.

Den hurtige bornholmer var kommet med i det store udbrud på 17. etape, men kort efter punkterede hans bagdæk.

Inden han var tilbage på cyklen, var han opslugt af hovedfeltet, og dermed var hans mulighed for at køre med om etapesejren forpasset.

- Jeg tænkte "for helvede, mand". Først hoppede jeg én gang, hvor jeg kunne mærke fælgen. Så gjorde jeg det igen, for jeg troede næsten ikke på det, forklarer Cort.

- Det er jo uheld, og jeg sad og tænkte på, at det er i top-3 over de mest ærgerlige punkteringer, jeg har haft.

- Jeg havde en ved VM i Qatar, hvor jeg sad i frontgruppen. Den var nok værre, men denne følger lige efter, siger han.

Efter at have haft fast arbejde med at passe på Jakob Fuglsang på de første 16 etaper, har Astana-rytterne nu fået fri til at jagte en etapesejr, så det kasakhiske hold trods alt får noget med hjem fra Touren.

- Det ændrer fuldstændig opgaven. Nu er der så få etaper tilbage, og dette var den sidste, der lå godt til mig.

- Det blev en rolig dag på kontoret helt uden stress. Det var en nem dag, så der var tid til at snakke med mange forskellige kammerater, jeg ikke har nået at få snakket med, lyder det fra Magnus Cort.