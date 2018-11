Profil dropper landsholdstræning og flytter til udlandet

Den 38-årige badmintonspiller Mathias Boe har i næsten 20 år været en del af landsholdstræningen i Brøndby, men fra årsskiftet er det slut.

Badminton Danmark skriver i en pressemeddelelse, at Boe har valgt at flytte til udlandet for at komme tættere på sin indiske kæreste.

Planen er, at han fremover vil bo og træne i Dubai og Indien, men hans samarbejde med makkeren Carsten Mogensen er ikke helt slut.

De to vil fortsat spille turneringer sammen indtil videre, og forbundet har aftalt med Boe, at han, når han er i Danmark, kan træne med i Brøndby, når det passer ind i herredoubletræningen.

Af pressemeddelelsen fremgår det også, at Carsten Mogensen fortsætter som en del af elitetræningen i Brøndby, i hvert fald frem til All England i Marts.

- Vi er selvfølgelig kede af, at Boe stopper på elitecenteret, da vi stadig mener, at han tilfører kvalitet til vores træningsmiljø, siger sportschef Jens Meibom.

- I mine øjne er Boe verdens bedste herredoubletaktiker, og hans badmintonviden og -klogskab kommer vi til at savne på træningen.

Konstellation med Boe og Mogensen er uden tvivl Danmarks mest succesfulde herredouble i nyere tid.

Parret har blandt andet vundet OL-sølv, VM-sølv og -bronze, tre gange EM-guld og to All England-titler - blot for at nævne nogle af triumferne.

I World Tour-regi (tidligere Super Series) har parret vundet hele 28 turneringer.