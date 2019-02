Presset Chelsea-manager tanker selvtillid i Malmø

Flere engelske medier havde nærmest erklæret Maurizio Sarri for både død og begravet i fodboldmæssig forstand forleden.

Her måtte Chelseas manager se sit mandskab blive ydmyget og spillet helt ud af banen, da Manchester City sikrede sig en opsigtsvækkende sejr på 6-0 i opgøret i Premier League.

Kort efter rumlede fyringsrygterne i luften i Manchester, mens engelske medier efterfølgende beskrev, at Sarri har fået en måned til at revanchere sig og beholde sit job.

Første skridt i den proces blev taget torsdag, da Chelsea på udebane besejrede Malmö FF 2-1 i klubbernes første opgør i 16.-delsfinalen i Europa League.

Trods den smalle sejr var det tydeligvis et resultat, Sarri kunne bruge.

Han erkendte, at sejren skulle have været større, men han fik også malet et billede af et næsten helt suverænt Chelsea-hold efter forløsningen mod det svenske hold, der slet ikke spiller i øjeblikket, fordi den svenske liga holder pause.

- Vi spillede en god kamp mod et meget fysisk hold. Vi var kun i fare ved dødbolde og kontrollerede kampen, og vi fortjente at vinde med flere mål.

- Men jeg er glad, fordi vi spillede med selvtillid, og det var slet ikke nemt efter den seneste kamp, siger Chelsea-manageren ifølge engelske BT Sport efter sejren.

Anfører César Azpilicueta erkendte efter nedturen mod City, at 0-6-kampen var en pinlig optræden af fodboldmillionærerne fra London.

Chelsea ligger i øjeblikket på femtepladsen i Premier League, hvor kun holdene i top-4 kvalificerer sig til Champions League.

En samlet sejr i Europa League-turneringen giver dog også en billet til den meget mere prestigefulde og økonomisk indbringende Champions League.

- Denne turnering er meget vigtig. Vi indledte sæsonen med at kæmpe for trofæer. Der er stadig langt i Europa League. Der er stadig meget at spille for, og alle kampe er som en finale, siger César Azpilicueta blandt andet efter sejren over Malmö.