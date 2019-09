Premieresejr til Gudme-kvinderne

Cecilie Nordstrøm førte an med otte mål, da Gudme HK vandt over Hadsten i den første kamp i kvindernes 1. division.

Håndbold: Gudme HK kom flot fra start med en hjemmesejr på 23-19 over Hadsten Håndbold i sæsonens første kamp i kvindernes 1. division.

De østjyske gæster førte 5-3 midt i første halvleg, men Gudme kom igen og ved pausen var hjemmeholdet foran 11-10.

I de første seks minutter efter pausen scorede Gudme fire gange i træk, og Hadsten tog en timeout ved stillingen 15-10.

Trods et par østjyske reduceringer lykkedes det for fynboerne at bevare forspringet til glæde for hovedparten af de 164 tilskuere.

Med sin ottende scoring til 22-16 seks minutter før tid lukkede Gudme HK's topscorer Cecilie Nordstrøm reelt kampen. Halvdelen af Cecilie Nordstrøms otte mål blev scoret på straffekast.

Næstmest scorende for Gudme HK var Clara Skyum Thomsen, der scorede tre gange.

Næste kamp for Gudme HK er søndag 14. september ude mod Vendsyssel Håndbold.

De to øvrige fynske hold i kvindernes 1. division spiller begge første kamp søndag. Oprykker Stjernen spiller hjemme i Sankt Jørgens Hallen i Odense klokken 15.00 mod Bjerringbro, mens DHG skal en tur langt mod nord for at møde Sæby med kampstart klokken 15.00.