Premieresejr i strid blæst: Frisk vind over Middelfart

Middelfart Boldklub vandt 2-0 over Slagelse i forblæst forårspremiere og fastholder førstepladsen i 2. division, pulje 2.

- Vi skulle have lukket kampen noget før. Der skulle bare en dødbold eller lignende til, for at de kunne have scoret, sagde Casper Johansen.

Middelfarts solide defensiv holdt de rødtrøjede sjællændere fra at komme til de store chancer, men kampen blev først lukket med indskiftede Jesper Langes mål tre minutter før tid.

Middelfart havde vinden imod sig i første halvleg på kunstgræsbanen på Færøvej, hvor et par hundrede frysende tilskuere havde valgt at trodse elementernes rasen.

I kampens første 20-25 minutter piskede regnen ned, men Kim Elgaard lod sig ikke distrahere af at få vind og regn direkte ind i ansigtet. Elgaard fintede Slagelse-forsvaret og scorede på anfører Casper Johansens oplæg efter 13 minutters spil.

Fodbold: Martsvejret viste tænder med strid vestenvind, da Middelfart tog hul på forårssæsonen med en hjemmesejr på 2-0 over Slagelse. Dermed holder Middelfart fast i førstepladsen i 2. division, pulje 2 og har stadigvæk kursen sat mod oprykning til 1. division.

2. division, pulje 2 Mål: 1-0 Kim Elgaard (13) laver stopfinte og sparker bolden op i hjørnet efter aflevering fra Casper Johansen. 2-0 Jesper Lange (87) sparker bolden ind midt for mål efter tværpasning fra Søren Andreasen. Advarsler: Mathias Bjaldby, Slagelse (80), Oliver Wehner Rasmussen, Slagelse (82), Martin Conley, Middelfart (85). Holdopstilling Middelfart: Casper Radza - Niclas Nymand, Mathias Damgaard, Niclas Vemmelund, Kristoffer Gjettermann - Kim Elgaard (69. Lucas From), Martin Conley, Lasse Thomsen, Esben Petersen (81. Jesper Lange) - Casper Johansen, Søren Andreasen (88. Kristian Weber). Bedste spiller: Middelfart: Esben Petersen. Dommer: Henrik Hansen. Tilskuere: 202. Næste kamp: Lørdag 16. marts kl. 13.00: Skovshoved-Middelfart.

De to anførere i kamp om bolden: Slagelses Patrick Venzel og Middelfarts Casper Johansen. Sidstnævnte stod for oplægget til Middelfarts første mål. Foto: Michael Bager

Alle point tæller

Jubelbrølet efter dommerens sidste fløjt var forståeligt. Middelfart har ambitioner om at rykke op i 1. division, så holdet skal hente så mange point som muligt, da alle point tages med over i slutspillet, hvor de seks bedste fra hver af de to puljer havner, når grundspillet er slut 13. april. Middelfart har færre point end den anden puljes tophold Kolding og Skive, der begge vandt i denne runde.

- Nu har vi haft en lang træningsperiode med svingende resultater. Vi har ikke spillet så godt mod de lidt dårligere hold, men har til gengæld vundet over hold som Kolding og Fredericia. De kampe har vi været opsatte på at vinde, for det er hold, vi gerne vil slå. Derfor var det rart at indlede forårssæsonen med en sejr, sagde Casper Johansen.

Han havde selv et nærgående forsøg lige forbi mål en halv snes minutter før tid, og indskiftede Lucas From ramte kort forinden stolpen. Lejesvenden fra Vejle gjorde et fint indhop, da han erstattede Kim Elgaard 20 minutter før tid.

- Det er dejligt at have en spiller som Lucas, der er god til at løbe i dybden, sagde Casper Johansen.

Middelfart har fem kampe tilbage af grundspillet. Næste modstander er på lørdag ude mod et af bundholdene, Skovshoved, der ikke kom i kamp lørdag, da forårspremieren ude mod Vanløse blev udsat på grund af baneforholdene.