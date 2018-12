Christian Eriksen og Tottenham skal tirsdag aften på besøg hos FC Barcelona, der ikke har noget at spille for. Da Tottenham i weekenden slog Leicester med 2-0 i Premier League, startede danskeren på bænken ligesom holdets topscorer Harry Kane. Begge blev sparet for at holde dem friske til den vigtige kamp tirsdag aften i Spanien.