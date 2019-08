Premier League-spiller sætter rekord med 19 nederlag i træk

Aston Villa gjorde lørdag comeback i Premier League med et nederlag på 1-3 til Tottenham.

At det skulle ende med et nederlag, er næsten blevet en selvfølge for anfører Jack Grealish.

Den 23-årige midtbanespiller har nu tabt de seneste 19 kampe, han har spillet i Englands bedste fodboldrække. Det er ifølge tv-stationen BBC rekord for Premier League.

Den lange serie af nederlag begyndte 16. maj 2015, da Grealish og Aston Villa tabte med 1-6 på udebane til Southampton i næstsidste spillerunde i 2014/15-sæsonen.

Holdet tabte også dengang et opgør mod Burnley i sidste spillerunde.

Herefter fulgte en 2015/16-sæson, hvor Birmingham-klubben tabte samtlige 16 kampe, hvor Grealish var i aktion. Det endte til sidst med nedrykning.

Efter tre sæsoner i den næstbedste række - The Championship - er Aston Villa nu tilbage i det fornemme selskab.

Holdet styrede endda mod en potentiel overraskelse lørdag ude mod mesterskabskandidaten Tottenham, da gæsterne førte med 1-0 med 20 minutter tilbage af kampen.

Indskiftede Christian Eriksen var dog med til at holde liv i Grealish' dårlige Premier League-statistik, da danskeren fik sat et afgørende præg på Tottenhams spil.